RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минсоцполитики ответили, будет ли индексация пенсий

Фото: индексация пенсий планируется в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о государственном бюджете Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд. Плановая индексация пенсий состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Наш бюджет на 23-й год наконец-то утвержден. Соответственно 21 миллиард добавлен Министерству социальной политики по сравнению с прошлым годом. И это позволит нам говорить об увеличении средств для пенсионеров. Мы планируем провести индексацию, так, как мы и обещали, соответственно уже понемножку будет наполнять этот бюджет", - сказала она.

Напомним, ко второму чтению в государственном бюджете на 2023 год расходы на Пенсионный фонд Украины были увеличены на 38,9 млрд. гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПенсииИндексация зарплат и пенсий