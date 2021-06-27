В Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні можуть встановити мінімальну пенсію 3,5 тисяч гривень

Нововведення можуть стосуватися пенсіонерів віком від 75 років зі стажом 30-35 років.

"Я вже колись і президенту ходила казала, що найкраще було би зробити для людей з 75 років, у кого є стаж 30-35 років, мінімальну гарантію у 3 500. Так, є людина, у кого 74 роки і 9 місяців. Їй буде трошечки менше", - розповіла міністр.

За її словами, це був план Мінсоцполітики на перше півріччя наступного року.

"Але знову ж таки ми зараз входимо у дискусію, що буде з прожитковим. І тут треба вже дивитися, чи ми у змозі будемо все це потягнути фінансово, економічно", - пояснила Лазебна.