У Мінсоцполітики розповіли, як будуть виплачуватися пенсії у травні

Фінансування пенсійних виплат у травні 2022 року вже розпочалось: вже спрямовано перші 1,3 млрд гривень. Фінансування пенсійних виплат в травні здійснюватиметься вчасно відповідно до графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Загалом на травень заплановано 49,1 млрд гривень на пенсійні виплати З них:

37,6 млрд ривень на виплату пенсій пенсіонерам, які обслуговуються в банках

11,5 млрд гривень на виплату пенсій пенсіонерам, які отримують пенсії через Укрпошту.

За даними прес-служби, за січень-квітень 2022 року сума доходів Пенсійного фонду України склала 171,8 мільярдів гривен, що на 12,3 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (або 107,7%).

"За перші чотири місяці року від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду надійшло на 11,5 мільярдів гривень більше, ніж за такий самий період минулого року. Навіть у квітні доходи ПФУ на 400 мільйонів більші, ніж минулого року. Завдяки цьому держава має ресурси і вчасно та в повному обсязі спрямовує фінансування банкам та Укрпошті для виплати пенсій», - прокоментувала Марина Лазебна, міністр соціальної політики України