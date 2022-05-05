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У Мінсоцполітики розповіли, як будуть виплачуватися пенсії у травні

Фото: Пенсії у травні будуть виплачуватися за графіком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансування пенсійних виплат у травні 2022 року вже розпочалось: вже спрямовано перші 1,3 млрд гривень. Фінансування пенсійних виплат в травні здійснюватиметься вчасно відповідно до графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Загалом на травень заплановано 49,1 млрд гривень на пенсійні виплати З них:

  • 37,6 млрд ривень на виплату пенсій пенсіонерам, які обслуговуються в банках
  • 11,5 млрд гривень на виплату пенсій пенсіонерам, які отримують пенсії через Укрпошту.

За даними прес-служби, за січень-квітень 2022 року сума доходів Пенсійного фонду України склала 171,8 мільярдів гривен, що на 12,3 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року (або 107,7%).

"За перші чотири місяці року від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду надійшло на 11,5 мільярдів гривень більше, ніж за такий самий період минулого року. Навіть у квітні доходи ПФУ на 400 мільйонів більші, ніж минулого року. Завдяки цьому держава має ресурси і вчасно та в повному обсязі спрямовує фінансування банкам та Укрпошті для виплати пенсій», - прокоментувала Марина Лазебна, міністр соціальної політики України

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Пенсії