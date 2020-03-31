Мінсоцполітики залучить Червоний Хрест для допомоги українцям під час карантину

Товариство Червоного Хреста та Міністерство соціальної політики співпрацюватимуть для допомоги найбільш соціально вразливим категоріям населення під час дії карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики у Facebook.

Йдеться про забезпечення найбільш вразливих українців, зокрема, одиноких громадян похилого віку та людей з інвалідністю, продуктовими наборами та предметами особистої гігієни, а працівників, які надають соціальні послуги - засобами індивідуального захисту.

"Представники Товариства Червоного Хреста висловили готовність взяти участь у спільних соціальних проектах з Мінсоцполітики, для цього буде залучена розгалужена мережа волонтерських організацій (волонтерів)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна проситиме міжнародні організації відправити в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) гуманітарні конвої з засобами захисту від коронавірусу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.