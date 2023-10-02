В Минсоцполитики объяснили, как восстановить утраченное пенсионное удостоверение

Если пенсионное удостоверение потеряно или повреждено, пенсионер может получить новый документ.

Для этого нужно подать заявление на изготовление нового пенсионного удостоверения удобным для вас способом, в частности сделать это можно, обратившись:

в сервисный центр тероргана Пенсионного фонда Украины;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Алгоритм действий при подаче заявки

При личном обращении

При личном обращении необходимо на месте предъявить паспорт и заполнить соответствующее заявление, к которому прилагается фото.

При использовании веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины

На вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения содержится в разделе "О пенсионном обеспечении".

С помощью приложения

Если подавать заявление из мобильного приложения Пенсионный фонд, нужно выбрать вкладку В ПФУ: раздел Коммуникации в ПФУ - Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы Фонда необходимо подготовить сканированные копии документов:

паспорта,

справки о присвоении идентификационного номера,

подписи,

фотографии.

Пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном сервисном центре Фонда (которое будет указано вами в заявлении).

"Напоминаем, что электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении Дія, генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения, имеет такую же юридическую силу, как и традиционное пенсионное удостоверение", - пояснили в министерстве.

Напомним, что если вам нужно проконсультироваться по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсий, жилищных субсидий и льгот или страховых средств, вы можете воспользоваться сервисом предварительной онлайн-записи на прием в пенсионном фонде.

Детальнее о записи на прием можно узнать в материале РБК-Украина.

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