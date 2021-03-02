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Мінсоцполітики перерахувало кошти на пільги та субсидії за останній місяць

Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики станом на станом на 2 березня профінансувало регіональні органи соціального захисту населення. Кошти надійшли для виплати пільг та житлових субсидій за лютий 2021 року у готівковій формі.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначається в повідомленні, органи соціального захисту населення найближчим часом спрямують відповідні кошти на рахунки одержувачів, відкриті в установах уповноважених банків, або через виплатні об’єкти АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Пільговики отримують знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків у залежності від категорії особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.

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