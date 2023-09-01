В Минсоцполитики озвучили "базовый план" по индексации пенсий

По ее словам, в Украине действует законодательная норма, определяющая, что индексация пенсии должна происходить каждый год с 1 марта. Но сейчас Украина находится в полномасштабной агрессии. Это означает, что есть значительное количество рисков, в том числе и для государственных финансов, которые нужно учитывать.

"Наш базовый план, с 1 марта 2024 года должна состояться индексация", - сказала она.

В то же время, по ее словам, точно говорить о любых сроках можно будет только после того, как будет утвержден закон о государственном бюджете.

"Сейчас еще продолжаются переговоры с Министерством финансов, готовится проект бюджета на 2024 год. И поэтому, собственно, финальные обещания или стоки давать пока рано", - добавила Марчак.

Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. "Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год", - сказала она.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.