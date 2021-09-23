Мінсоцополітики оприлюднило нормативи для розрахунку субсидій у 2021 році
У 2021 році субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки у разі запровадження в регіоні "червоного" рівня карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).
Зокрема, соціальна норма житла для оплати житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком - 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.
Для оплати комунальних послуг - послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення; з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.
Для дитячих будинків сімейного типу соціальна норма житла встановлюється у розмірі опалюваної площі житлового приміщення.
У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, під час розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.
Як повідомляло РБК-Україна, у серпні Кабінет міністрів скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив буде діяти лише у разі запровадження в регіоні "червоного" рівня карантину.
Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень. Станом на 10 вересня на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.