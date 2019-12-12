У Мінсоцполітики назвали країни, куди потрапляють українці-жертви торгівлі людьми

Міністерство соціальної політики протягом року надало статус потерпілих від торгівлі людьми 181 особі. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що лише протягом вересня-листопада 2019 року до Служби безпеки України були направлені повідомлення щодо шести випадків про можливі факти торгівлі людьми. Загалом у 2019 році статус потерпілого від цього злочину отримали 116 чоловіків, 52 жінки та 13 дітей.

Основними країнами для трудової експлуатації українців є Росія, Україна, Польща, Німеччина, Чехія та Туреччина.

У розрізі областей найбільше виявлено постраждалих від торгівлі людьми з 2012 року у Харківській області - 72 людини. На другому місці Вінницька область - 65 осіб, Одеська область - 56, Дніпропетровська область - 53, Чернігівська область - 53 та Миколаївська область - 51

Нагадаємо, у жовтні Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді відхилити у другому читанні законопроект №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту потерпілих осіб".

Зокрема, проектом документу пропонувалося привести визначення "торгівля людьми" у відповідність з Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.