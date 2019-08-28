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В Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 03:09
В Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу
Ілюстративне фото (rv.gov.ua)

Наразі взято на облік понад 1,4 млн переселенців

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 27 серпня, на території України взято на облік 1,4 млн переселенців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що мова йде про людей, які покинули тимчасово окуповані території Донбасу та Автономної Республіки Крим.

"Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - говориться в повідомленні.

Раніше Кабінет міністрів України знизив навантаження на місцеві бюджети для забезпечення житлом внутрішніх переселенців. Проект передбачає підвищення спроможності органів місцевого самоврядування чи відповідних військово-цивільних адміністрацій в частині забезпеченні ВПО житлом шляхом зменшення розміру співфінансування відповідних заходів з місцевого бюджету з 50% до 30%.

РБК-Україна писало, що на материковій частині України на офіційному обліку перебуває 40 733 переселенців з окупованого Криму і міста Севастополя. Найбільше внутрішньо переміщених осіб із Криму зареєстровано в Києві.

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