У Мінсоцполітики дали роз'яснення щодо субсидій розділеному подружжю

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо призначення житлової субсидії домогосподарствам, у яких чоловік та дружина зареєстровані за різними адресами. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначили в прес-службі, відповідно до Положення Кабміну № 848, житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.

У той же час до складу домогосподарства входять особи, що зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами та доходи яких враховуються при призначенні житлової субсидії.

"Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відмінна від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, субсидія призначається і під час призначення житлової субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації, крім осіб які проживають в селі чи селищі яким виповнилося 60 років, розповіли у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 жовтня в Україні змінюється механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.