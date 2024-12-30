RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Беларуси запретили Санта-Клауса и Jingle Bells на школьных праздниках

Фото: в Беларуси запрещают Санта-Клауса (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В минских школах запретили использовать образ Санта-Клауса, англоязычные песни и западный стиль украшений на новогодних и рождественских праздниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroradio.Fm.

В школах Минска запретили Санта-Клауса и англоязычные песни на праздниках

Классным руководителям минских школ поступило распоряжение от городских властей с требованием не использовать образ Санта-Клауса и англоязычные рождественские песни во время праздничных мероприятий.

Согласно тексту сообщения, отныне на школьных утренниках, музыкальных событиях и корпоративных праздниках запрещено исполнять популярные песни вроде Jingle Bells, а также украшать помещения по образцу западной культуры. Вместо этого учителя должны сделать акцент на "белорусских традициях" и использовать своих "известных персонажей".

Школьным учителям рекомендовано сосредоточиться на белорусских традициях и сказочных персонажах. Однако конкретных объяснений относительно того, какие именно традиции или персонажи имеются в виду, не предоставлено.

Кроме праздничных мероприятий в школах, под контроль попали также выездные мероприятия, экскурсии и новогодние программы за пределами учебных заведений. Все такие события должны быть согласованы с администрацией школы или непосредственно с директором.

Напомним, что в Беларуси учителю школы города Сморгонь дали полтора года тюрьмы строгого режима. Его осудили за показ видеоролика с критикой режима Лукашенко.

Согласно обвинительному акту, видео якобы содержит заранее ложную информацию, которая порочит президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьСанта-КлаусШтрафы