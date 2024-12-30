В Беларуси запретили Санта-Клауса и Jingle Bells на школьных праздниках

В минских школах запретили использовать образ Санта-Клауса, англоязычные песни и западный стиль украшений на новогодних и рождественских праздниках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroradio.Fm.
Классным руководителям минских школ поступило распоряжение от городских властей с требованием не использовать образ Санта-Клауса и англоязычные рождественские песни во время праздничных мероприятий.
Согласно тексту сообщения, отныне на школьных утренниках, музыкальных событиях и корпоративных праздниках запрещено исполнять популярные песни вроде Jingle Bells, а также украшать помещения по образцу западной культуры. Вместо этого учителя должны сделать акцент на "белорусских традициях" и использовать своих "известных персонажей".
Школьным учителям рекомендовано сосредоточиться на белорусских традициях и сказочных персонажах. Однако конкретных объяснений относительно того, какие именно традиции или персонажи имеются в виду, не предоставлено.
Кроме праздничных мероприятий в школах, под контроль попали также выездные мероприятия, экскурсии и новогодние программы за пределами учебных заведений. Все такие события должны быть согласованы с администрацией школы или непосредственно с директором.
Напомним, что в Беларуси учителю школы города Сморгонь дали полтора года тюрьмы строгого режима. Его осудили за показ видеоролика с критикой режима Лукашенко.
Согласно обвинительному акту, видео якобы содержит заранее ложную информацию, которая порочит президента.