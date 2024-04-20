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Минский завод попал под санкции США из-за содействия распространению ракет

Суббота 20 апреля 2024 00:59
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Минский завод попал под санкции США из-за содействия распространению ракет Фото: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер (фото из открытых источников)
Автор: Владимир Костырин

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки определил ряд предприятий-поставщиков, способствующих распространению баллистических ракет, и в отношении которых вводятся санкции. Три из них расположены в Китае, и еще одно - в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

В заявлении американского ведомства отмечается, что соответствующие предприятия "поставляли предметы, пригодные для ракет, для баллистических ракет Пакистана, включая его программу ракет большой дальности".

"Соединенные Штаты привержены укреплению глобального режима нераспространения, принимая меры для срыва сетей закупок, поддерживающих деятельность по распространению, которая вызывает беспокойство. Сегодня мы определяем четыре субъекта в соответствии с исполнительным приказом 13382, направленным против распространителей оружия массового уничтожения", – говорится в релизе.

Какие именно субъекты попали под санкции

  • Минский завод колесных тягачей (Беларусь);
  • Xi'an Longde Technology Development Company Limited (Китай);
  • Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd (Китай);
  • Granpect Co. Ltd. (Китай).

Причина ограничений

В заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллер указывается, что данные предприятия принимали участие "в деятельности или операциях, которые существенно способствовали или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки, включая любые усилия по производству, приобретению, владению, разрабатыванию, транспортировке, передаче или использованию таких предметов Пакистаном".

Напомним, ранее члены "Большой семерки" пообещали ввести санкции против третьих стран, помогающих РФ уклоняться от уже имеющихся ограничений.

Также 15 апреля стало известно, что США и Канада ввели санкции против Беларуси - ограничения введены в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к поддержанию режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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