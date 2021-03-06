У Мінську на студентській конференції затримали понад 20 людей

"У п'ятницю близько 18:30 невідомі в масках прийшли на установчу конференцію Ліги студентських об'єднань, яка проходила в бізнес-клубі "Imaguru". Серед учасників заходу були члени основного складу Координаційної ради Андрій Єгоров і Віталій Римашевський", - йдеться в повідомленні.

На установчій конференції LiSA планувалося провести вибори керівництва, ухвалити програми дій, обговорити плани організації, вислухати лідерів місцевих студентських організацій.

Зазначається, що після вторгнення силовиків, учасників конференції вивели з будівлі, посадили в автозак і відвезли. Серед них був також журналіст Артем Лява, який готував матеріали із заходу.

"Ми не розуміємо, коли і чим це закінчиться. Ми розцінюємо подію як силове захоплення, що не має під собою законних підстав. Це нова хвиля репресій, маски-шоу в офісах, мета якого - залякування і ліквідація всіх активних і вільнодумних людей", - заявила засновниця бізнес-клубу "Imaguru" Тетяна Маринич.