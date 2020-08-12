У Мінську співробітники ДАІ застосували зброю під час затримання

У МВС повідомили, що водій скоїв наїзд на співробітника ДАІ
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що у Мінську, де проходять протести, автомобіль скоїв наїзд на співробітника ДАІ. Для затримання правоохоронці застосували табельну зброю.
Про це у Telegram написала прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
Як зазначили в МВС, інцидент стався близько 20:00 на перетині вулиці Мельникайте та проспекту Переможців.
"45-річний чоловік за кермом "Шкоди" скоїв наїзд на співробітника ДАІ. Водій спробував втекти з місця події, але незабаром був затриманий. Для зупинки транспортного засобу працівники Державтоінспекції використовували табельну зброю", - написала Чемоданова.
У МВС додали, що співробітнику міліції надана медична допомога, він доставлений в медустанову.
Про те, чи постраждав затриманий, в МВС не повідомили.
Варто відзначити, що в МВС оприлюднили відео інциденту, проте на ньому немає моменту наїзду. Видно лише, що міліціонер кульгає, тримаючи в руках пістолет. Після цього йому надають медичну допомогу.
Раніше РБК-Україна писало, що у Мінську сьогодні ввечері, 12 серпня, поновилися зіткнення між демонстрантами і силовиками, останні застосовували зброю.
Також повідомлялося, що вчора у Бресті силовики відкривали вогонь на поразку, одна людина отримала поранення.