В Мінську проходить засідання контактної групи по Донбасу

Контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі зібралась на чергове засідання

В Мінську (Білорусь) сьогодні, 11 липня 2018 року, проходить засідання тристоронньої контактної групи по Донбасу. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Зазначимо, сьогодні вранці засідання також провели підгрупи ТКГ по Донбасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона в Мінську готова до переговорів щодо розблокування процесу обміну заручниками. Наразі, за інформацією представника України у гуманітарній підгрупі ТКГ, першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко, Україна готова передати Росії 36 громадян в обмін на українських політв'язнів. Разом з тим, в РФ досі не відповідають на таку пропозицію.