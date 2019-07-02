У Мінську почалося засідання контактної групи

У Мінську (Білорусь) почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

Раніше анонсувалося, що ТКГ у вівторок розгляне ситуацію із загибеллю військових на Донбасі.

"У Мінську почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, новий секретар РНБО Олександр Данилюк раніше анонсував, що в рамках засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу буде розглянуто питання обстрілу бойовиками санітарного автомобіля поблизу селища Водяне.

Так, 1 липня вранці санітарний автомобіль українських сил потрапив під смертельний вогонь бойовиків поблизу селища Водяне. Один військовий відразу загинув на місці, потім стало відомо, що в госпіталі від важких поранень помер медик.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл санітарного авто в Водяному, закликав Європейський союз і Сполучені Штати Америки належним чином відреагувати на загострення ситуації на Донбасі.