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У Мінську чоловік на автомобілі штурмував посольство Росії

Автор: Даша Харченко

У Мінську чоловік на автомобілі на повному ходу в'їхав у ворота посольства Росії. Він переліз через паркан і опинився на території.

Про це повідомляє УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому.

35-річний чоловік на автомобілі Ford на повному ходу в'їхав у ворота посольства, вибіг з машини і переліз через паркан на територію представництва.

"Там він був затриманий. За попередньою інформацією, порушник під час події перебував у стані наркотичного сп'яніння", - зазначили в УДАІ.

На місці ДТП працює, в тому числі саперно-піротехнічна група.

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