У Мінську досягнуто прогресу щодо звільнення утримуваних осіб, - Олифер

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Сторони також обговорили хід відновлення мосту в Станиці Луганській

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську був досягнутий значний прогрес за взаємною одночасного звільнення утримуваних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарку Оліфер Facebook.

Крім того, сторони обговорили хід відновлення мосту у Станиці Луганській.

Також Оліфер зазначила, що в соціально-економічній підгрупи працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу і підготовкою до холодної пори року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи висунула умови реалізації "формули Штайнмайера". Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті т. н. формули Штайнмайера про місцеві вибори.

Крім того, російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбулося сьогодні, 18 вересня, заблокувала розведення сил та районі Золотого і Петровського. У свою чергу, українська сторона підтвердила готовність до розведення сил.