Мінська міліція готова застосовувати табельну зброю проти мітингувальників

Мінська міліція готова застосовувати табельну зброю для розгону протестувальників під час несанкціонованих акцій. Однак летальна зброя буде застосовуватися у крайньому разі.

Таку заяву зробив начальник міліції Мінська Іван Кубраков в ефірі провладного білоруського телеканалу "ОНТ".

За словами Кубракова, табельну зброю силовики можуть застосувати у випадку нападу на співробітників правоохоронних органів.

"У нас достатньо спеціальних засобів, є табельна зброю на озброєнні, яку ми готові застосувати. Але застосування зброї - це крайній захід, якщо вже неможливо виконати поставлене завдання - захистити наших громадян, в тому числі і під час нападу на співробітників ОВС, - іншим способом", - заявив він.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі також погрожували протестувальникам застосуванням бойової зброї. У відомстві заявили про нібито радикалізацію протестів у Білорусі.

Як писало РБК-Україна, минулої неділі у Білорусі затримали 713 учасників акцій протестів. Силовики застосовували спецзасоби та спецтехніку проти демонстрантів.