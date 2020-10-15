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Мінська міліція готова застосовувати табельну зброю проти мітингувальників

Автор: Дмитро Левицький

Мінська міліція готова застосовувати табельну зброю для розгону протестувальників під час несанкціонованих акцій. Однак летальна зброя буде застосовуватися у крайньому разі.

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Таку заяву зробив начальник міліції Мінська Іван Кубраков в ефірі провладного білоруського телеканалу "ОНТ".

За словами Кубракова, табельну зброю силовики можуть застосувати у випадку нападу на співробітників правоохоронних органів.

"У нас достатньо спеціальних засобів, є табельна зброю на озброєнні, яку ми готові застосувати. Але застосування зброї - це крайній захід, якщо вже неможливо виконати поставлене завдання - захистити наших громадян, в тому числі і під час нападу на співробітників ОВС, - іншим способом", - заявив він.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі також погрожували протестувальникам застосуванням бойової зброї. У відомстві заявили про нібито радикалізацію протестів у Білорусі.

Як писало РБК-Україна, минулої неділі у Білорусі затримали 713 учасників акцій протестів. Силовики застосовували спецзасоби та спецтехніку проти демонстрантів.

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