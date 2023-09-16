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"Минск" и "Ростов" превратились в детали: Гуменюк оценила последствия удара по Севастополю

Фото: подводная лодка "Ростов-на-Дону" (mil.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В результате удара по Севастополю, 13 сентября, корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" превратились в детали. Вероятно террористы уже не смогут использовать их в качестве участников Черноморского флота.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Как отметила Гуменюк, корабль и подводная лодка получили существенные поражения и вряд ли могут рассчитывать на быстрое восстановление. В то же время отдельные специалисты утверждают о нецелесообразности их ремонта. 

"Тем более что мощности, где ремонтировались эти две единицы, очень существенно пострадали, и больше такой возможности поблизости нет. Нужна сложная логистическая операция - и будет ли она стоить того, что будет на выходе - вряд ли", - рассказала Гуменюк. 

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны, разведка продолжаю работу по глубоким тылам.  

"Тот участок, который находится за нашей зоной ответственности - от левого берега вглубь материковой части и сам полуостров - это очень мощное развертывание врага с его базами и логистикой. Работы будет много. Но дальнобойное оружие - это то, что нам поможет", - добавила пресс-секретарь ОК "Юг".

Ночная атака на Севастополь

13 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Позже Министерство обороны страны-террориста России проскиглило о якобы 10 крылатых ракетах по судоремонтному заводу им.

Через некоторое время стало известно о поражении большого российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дрну".

Сегодня Сил спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь и корабли РФ.

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