Мінреінтеграції виплатило по 100 тисяч гривень звільненим з полону українцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатило 33 звільненим з полону українцям по 100 тисяч гривень кожному. Ще 24 українці також отримають грошову допомогу після надходження необхідних документів до вищого органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінтеграції .

Як зазначає орган, загалом було виділено 3,3 млн гривень бюджетних коштів. Грошова допомога була надіслана 33 громадянам України, які були визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації.

Варто відзначити, що 24 українці, які були звільнені раніше, також отримають допомогу від Мінінтеграції після надходження необхідних документів до вищого органу.