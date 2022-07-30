RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мінреінтеграції назвали кількість людей, які повинні евакуюватися з Донецької області

Фото: Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

З Донецької області зобов'язані евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Це обов’язок кожного дорослого члена родини (евакуюватися, - ред.). Наприклад, в Донецькій області 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи у зимовий період без тепла, без світла", - заявив Верещук.

Як відзначила Верещук, загалом йдеться про близько 200-220 тисяч наших громадян. Уряд України має план щодо їх подальшого розміщення та соціального захисту.

"Ми маємо місця розміщення, ми розуміємо, що будемо робити з їх соціальним захистом, ми розуміємо, що їм потрібно зробити довідки ВПО, усі виплати мають бути виплачені, ми вже маємо цей план. Маємо розуміння, куди будуть розселені ці люди, в яких регіонах, де навчатимуться їх діти", - додала Верещук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація