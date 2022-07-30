В Мінреінтеграції назвали кількість людей, які повинні евакуюватися з Донецької області

З Донецької області зобов'язані евакуюватися близько 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Це обов’язок кожного дорослого члена родини (евакуюватися, - ред.). Наприклад, в Донецькій області 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи у зимовий період без тепла, без світла", - заявив Верещук.

Як відзначила Верещук, загалом йдеться про близько 200-220 тисяч наших громадян. Уряд України має план щодо їх подальшого розміщення та соціального захисту.

"Ми маємо місця розміщення, ми розуміємо, що будемо робити з їх соціальним захистом, ми розуміємо, що їм потрібно зробити довідки ВПО, усі виплати мають бути виплачені, ми вже маємо цей план. Маємо розуміння, куди будуть розселені ці люди, в яких регіонах, де навчатимуться їх діти", - додала Верещук.

