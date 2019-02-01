У Мінрегіоні розповіли, як монетизація субсидій може зменшити платіжки

Фото: Геннадій Зубко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Зубко зазначив, що завдяки монетизації енергоспоживання може зменшитися у 2-3 рази

Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити платіжки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мінрегіону.

Так, Зубко підкреслив, що після монетизації українці матимуть "живі кошти" і самостійно будуть контролювати як якість комунальних послуг від постачальника, так і розрахунки за них.

"Ми не можемо говорити про можливість зменшення вартості газу у 2-4 рази, як це дехто популістично заявляє. Але ми можемо говорити про можливості зменшення удвічі або утричі енергоспоживання. А це означає, що ми можемо зменшити рахунки. І для цього необхідно мати "живі кошти", - сказав віце-прем'єр.

Він зазначив, що раніше рахунки для субсидіантів формувалися поза їхніми очима, і ніхто не міг проконтролювати справжній обсяг наданих послуг і споживання. За словами Зубка, після монетизації людина матиме "живі кошти" і самостійно контролюватиме як якість послуг від постачальника, так і розрахунки за послуги.

Урядовець пояснив, що за рахунок віртуального проходження субсидій в українців зникає зацікавленість рухатися у напрямку енергоефективності, тому потрібно зламати цей стереотип.

Нагадаємо, у НБУ запевнили, що ініціатива Кабміну з надання населенню житлових субсидій у грошовій формі не матиме істотного впливу на рівень інфляції.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що зараз в Кабінеті міністрів розробляють механізм, який дозволить боротися з нецільовим використанням монетизованих субсидій.

Додамо, субсидія у результаті монетизації стане соціальною виплатою, і з 1 березня пенсіонери почнуть її отримувати одночасно з пенсією.