Мінрегіон пропонує зобов'язати встановлювати протидимний захист у закладах дозвілля

Такі системи можуть мінімізувати можливість виникнення пожежі приблизно на 10%

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывают новые строительные нормы, предусматривающие установление системы противодымной защиты в учреждениях культуры и досуга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Минрегиона Льва Парцхаладзе.

Указано, что сейчас такого требования в Украине не существует, а есть только нормы об обязательной установке противопожарных систем.

В министерстве прогнозируют, что это повысит безопасность людей во время посещения культурных учреждений, торгово-развлекательных центров и других мест проведения досуга. Кроме этого, такие системы могут минимизировать возможность возникновения пожара в таких заведениях примерно на 10%.

Кроме того, планируется усовершенствовать расчеты по допустимому времени эвакуации людей из ТРЦ и другие изменения.

Напомним, в Минрегионе разрабатывают обновленные государственные строительные нормы по строительству жилых домов, которыми планируется предусмотреть, что новые и реконструированные дома должны иметь класс энергоэффективности не ниже "С".

Как писало РБК-Украина ранее, в мае 2018-го в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям назвали торговые центры (ТЦ) Украины с наихудшей ситуацией с пожарной безопасностью.