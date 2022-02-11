Мінрегіон розпочинає новий проект з енергоефективності у співпраці зі Світовим банком

"Йдеться про модернізацію сектору централізованого теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми обговорюємо старт нового проекту - 300 мільйонів доларів будуть виділені на проведення енергоефективних заходів в Україні. Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення. Проект стане потужним внеском в енергетичну стабільність нашої держави. Енергоефективність - один з ключових напрямів діяльності Мінрегіону", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Прес-служба Мінрегіону також зазначає, що станом на кінець 2021 року спільні проекти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) - на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігават енергії.

"Енергоефективність критично важлива для майбутнього України. І ми раді долучатися до розбудови енергоефективної України. Технічні процеси з підготовки до реалізації нового проєкту Світового банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року. Переконаний, це допоможе українським містам знизити рівень залежності від паливно-енергетичних ресурсів та зробить внесок в амбітні цілі України щодо протидії зміні клімату", - додав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель.

Також Мінрегіоном було підписано нові угоди з ЄІБ та фондом "E5P" у межах проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні". Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).

Крім того, у рамках реалізації проєкту "Енергоефективність у громадах" підписано угоду між Кабміном, німецьким державним банком "Кредитна установа для відбудови" (KfW), Житомирською та Запорізькою міськими радами.