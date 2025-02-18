Минометчики уничтожили штурмовую колонну россиян на подступах к позициям (видео)

По словам военных, российские оккупанты приближались к оборонительным укреплениям украинских военных. Однако бойцы точными выстрелами из минометов остановили их.

"Бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" остановили штурмовую колонну противника на подступах к позициям Сил обороны в Донецкой области", - сообщили в ОСГВ "Хортица".

Работу спецназовцев продемонстрировали на видео. Кадры показывают, как украинские минометчики точно отрабатывают по оккупантам, не оставляя им никаких шансов на успех.

Неудачный штурм противника закончился 3 уничтоженными единицами техники и ликвидированным личным составом.

Ситуация в Донецкой области

Ситуация в Донецкой области остается сложной. Враг продолжает атаковать позиции украинских военных.

По данным американского Института изучения войны, российские захватчики 17 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

16 и 17 февраля войска РФ наступали в районе Григорьевки и в направлении Дроновки, а также в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Кроме того, 17 февраля российские захватчики наступали в районе Часового Яра, но продвинуться не смогли. 16 и 17 февраля войска РФ атаковали вблизи и в пределах самого Часового Яра, возле Васюковки и возле Ступочек.

Также войска РФ атаковали в самом Торецке, возле Крымского, Щербиновки, Новоспасского (бывшая Петровка) и Леонидовки 16 и 17 февраля.