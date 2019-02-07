Міноброни РФ заявило, що США повинні знищити ракетні пускові установки Mk-41

РФ запропонувала знищити ракетні пускові установки, розроблені для проведення запуску крилатих ракет Tomahawk

Российское оборонное ведомство ответило на ноту протеста Госдепартамента США, в которой тот уведомил о приостановке участия американской стороны в Договоре о ликвидации их ракет средней меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что Минобороны РФ просит США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk.

Напомним, 1 февраля 2019 США объявили о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.