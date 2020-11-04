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Міносвіти підтримає безкоштовне навчання дітей медиків, померлих від коронавірусу, - Шкарлет

Україна, Середа 04 листопада 2020 23:33
Міносвіти підтримає безкоштовне навчання дітей медиків, померлих від коронавірусу, - Шкарлет
Фото:Сергій Шкарлет (t.me/SerhiyShkarlet)
Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського щодо пільг дітям медиків, померлих при виконанні службових обов'язків через коронавірус. Після прийняття парламентом законопроекту МОН внесе зміни в Умови прийому на 2021 рік.

Про це повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в Telegram.

Державна підтримка буде передбачати повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безкоштовне проживання в гуртожитку.

"МОН підтримує ініціативу Президента України Володимира Зеленського про надання можливості таким дітям отримати вищу і професійну перед вищою освіту на пільгових умовах", - повідомив Шкарлет.

Нещодавно головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з початку пандемії від коронавірусної хвороби померли 140 медичних працівників. На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я розповів про стан забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.

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