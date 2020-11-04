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Минобразования поддержит бесплатное обучение детей медиков, умерших от коронавируса, - Шкарлет

Украина, Среда 04 ноября 2020 23:33
Минобразования поддержит бесплатное обучение детей медиков, умерших от коронавируса, - Шкарлет
Фото:Сергей Шкарлет (t.me/SerhiyShkarlet)
Автор: РБК-Украина

Министерство образования и науки поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского относительно льгот детям медиков, умерших при исполнении служебных обязанностей из-за коронавируса. После принятия парламентом законопроекта МОН внесет изменения в Условия приема на 2021 год.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

Государственная поддержка будет предусматривать полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии.

"МОН поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении возможности таким детям получить высшее и профессиональное перед высшим образование на льготных условиях", - сообщил Шкарлет.

Недавно главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщи, что в Украине с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 140 медицинских работников. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.

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