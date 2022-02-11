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У МОН назвали регіони-лідери з COVID-вакцинації педагогів

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Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 13:32
У МОН назвали регіони-лідери з COVID-вакцинації педагогів Фото: вакцинація в Україні (прес-служба Київської ОДА)
Автор: РБК-Україна

В Україні триває кампанія з вакцинації працівників сфери освіти. Всього щеплення від коронавірусу отримали вже понад 93% педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"Зараз повний цикл вакцинації пройшли 93,5% працівників сфери освіти, ще 3,6% очікують другої дози двофазної вакцини", - написав глава Міносвіти.

За його даними, найбільше вакцинованих педагогів у Харківській області (98%). Також серед лідерів Полтавська (97,7%), Київська (96,9%), Донецька (96,8) та Дніпропетровська (96,9%) області.

Показники вакцинованих працівників серед навчальних закладів:

  • спеціалізована освіта - 97,3%;
  • професійна - 96,9%;
  • загальна середня - 95,1%;
  • дошкільна - 93%;
  • фахова передвища - 89,6%;
  • вища - 87,3%.

Шкарлет зазначив, що зараз в Україні 7874 середньо освітні школи навчаються в дистанційному режимі, ще 47 перебувають на канікулах.

"Я щиро дякую тим, хто робить вибір на користь здоров'я і суспільства, а також ще раз відзначаю, що вакцинація залишається єдиним і дієвим способом знизити ризики захворювання COVID-19", - додав міністр.

У МОН назвали регіони-лідери з COVID-вакцинації педагогів

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу українські медики зробили понад 72 тисячі щеплень від коронавірусу.

Також нагадаємо, що уряд прийняв рішення пролити термін дії "ковідної тисячі" до 9 місяців.

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