У Міносвіти анонсували підвищення зарплат педагогів на більш ніж чверть

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що на 2021 рік проектом державного бюджету передбачене підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і педагогів. Заплановане підвищення з січня - на 20%, а з липня - ще на 8,3%.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

У проекті держбюджету вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою у 2021 році будуть збільшуватися двічі: з 1 січня і з 1 липня.

"Зарплати освітян будуть зростати... З січня 2021-го розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня - ще на 8,3%", - написав глава Міносвіти.

Він запевнив, що кошти на таке збільшення посадових окладів і зарплат на наступний рік передбачені.

З 1 вересня посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогів, були підвищені на 5,8%.

Нагадаємо, у вересні Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів передбачити 6 млрд гривень на доплати педагогам до кінця 2020 року.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №4000-П.