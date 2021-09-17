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Міноборони заборгувало військовослужбоцям 1,5 млрд гривень, - омбудсмен

Автор: Инна Собора

Міністерство оборони України заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Загальна сума боргу - 1 млрд 465,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс омбудсмена Людмили Денісової.

До омбудсмена надходять численні звернення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх родин щодо заборгованості.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень", - повідомила Денісова.

Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення.

Також припинене фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Омбудсмен надіслала запит до першого віце-прем’єра-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, та знайти шляхи розв’язання проблеми.

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Міністерство оборони УкраїниДенисова