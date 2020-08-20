Міноборони виконало план закупівель на рік для армії менш ніж на половину

Зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні
Станом на кінець липня договорів на постачання речового майна військовим частинам Міністерством оборони України укладено лише на 48%. Торік на цей же період їх було 88%.
Про це йдеться в розслідуванні "СтопКору", з посиланням на відповідь Міноборони на інформаційний запит.
За даними журналістів, зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні, а її виготовлення та постачання на склади займає приблизно два місяці.
За словами представника швейної компанії, наразі відсутні договори на верхній одяг.
Зауважимо, що потреби має забезпечувати Департамент державних закупівель МОУ.
У березні цього року його директора Володимира Гулевича звільнили, однак офіційно на його місце так нікого і не призначили.
Департаментом вже пів року фактично керують Ігор Горбенко та голова Тендерного комітету міністерства Ярослав Федорчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що наприкінці кожного року, згідно з законодавством, договори на постачання тилового забезпечення пролонгують на перший квартал наступного року.
Додаткові угоди зазвичай підписували до 15 січня. Однак цього року підписання затягнули до 18 лютого.