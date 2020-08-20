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Міноборони виконало план закупівель на рік для армії менш ніж на половину

Автор: РБК-Україна

Зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні

Станом на кінець липня договорів на постачання речового майна військовим частинам Міністерством оборони України укладено лише на 48%. Торік на цей же період їх було 88%.

Про це йдеться в розслідуванні "СтопКору", з посиланням на відповідь Міноборони на інформаційний запит.

За даними журналістів, зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні, а її виготовлення та постачання на склади займає приблизно два місяці.

За словами представника швейної компанії, наразі відсутні договори на верхній одяг.

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Зауважимо, що потреби має забезпечувати Департамент державних закупівель МОУ.

У березні цього року його директора Володимира Гулевича звільнили, однак офіційно на його місце так нікого і не призначили.

Департаментом вже пів року фактично керують Ігор Горбенко та голова Тендерного комітету міністерства Ярослав Федорчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що наприкінці кожного року, згідно з законодавством, договори на постачання тилового забезпечення пролонгують на перший квартал наступного року.

Додаткові угоди зазвичай підписували до 15 січня. Однак цього року підписання затягнули до 18 лютого.

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