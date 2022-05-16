У Міноборони розповіли, чому українці почали масово повертатися додому

Незважаючи на те, що в Україні триває війна і існує загроза ракетних ударів, люди повертаються до Харкова та інших міст не тільки через оптимізм, а й через те, що відчувають фінансові труднощі.

"Треба розуміти, що у людей закінчуються гроші. Десь жити просто так, не працюючи, платити за житло, харчуватися - це потрібно розуміти. Тобто це пов'язано не тільки з оптимізмом... Люди повертаються, тому що, швидше за все, складна ситуація і вони змушені повертатися саме з фінансових міркувань", - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ті українці, у яких є можливість залишатися і залишати своїх дітей за кордоном, чинять саме так.

"Якщо ви повертаєтеся, то ставитеся, будь ласка, серйозно до всіх заходів безпеки, і якщо лунають сирени, то приймайте ці заходи безпеки і спускайтеся в безпечні місця", - зазначила вона.