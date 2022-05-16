RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони розповіли, чому українці почали масово повертатися додому

Фото: заступник глави Міноборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Роман Мирончук

Незважаючи на те, що в Україні триває війна і існує загроза ракетних ударів, люди повертаються до Харкова та інших міст не тільки через оптимізм, а й через те, що відчувають фінансові труднощі.

Про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Треба розуміти, що у людей закінчуються гроші. Десь жити просто так, не працюючи, платити за житло, харчуватися - це потрібно розуміти. Тобто це пов'язано не тільки з оптимізмом... Люди повертаються, тому що, швидше за все, складна ситуація і вони змушені повертатися саме з фінансових міркувань", - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ті українці, у яких є можливість залишатися і залишати своїх дітей за кордоном, чинять саме так.

"Якщо ви повертаєтеся, то ставитеся, будь ласка, серйозно до всіх заходів безпеки, і якщо лунають сирени, то приймайте ці заходи безпеки і спускайтеся в безпечні місця", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Німеччині заявили про зменшення потоку біженців з України.

Ми також писали про те, що біженців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниБіженці