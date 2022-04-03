Міноборони Японії найме фахівця для боротьби з фейками про війну в Україні

Міністерство оборони Японії має намір посилити свій опір у гібридній інформаційній війні з Китаєм і Росією. З цією метою відомство має намір частіше повідомляти про події в Україні. Для боротьби з фейками і публікації перевіреної інформації наймуть окремого фахівця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Міноборони серйозно побоюється постійно висхідної кількості дезінформації в Інтернеті. У відомстві переконані, що Росія намагається весь світ, придумуючи виправдання для своїх військових операцій. В Японії також не виключають, що подібну тактику може взяти на озброєння Китай у разі непередбачених обставин, пов'язаних з Тайванем.

Посада нового фахівця звучить, як старший координатор глобальної стратегічної розвідки. Чиновник буде публікувати коректну інформацію про війну в Україні, а також відстежувати фейки з Росії та Китаю.