У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС

Від початку доби, 3 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрат серед українських військових не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 зафіксовано 3 обстріли позицій українських військових з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог застосовував озброєння заборонене мінськими угодами.

Так, з мінометів 120-го калібру були обстріляні позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Золотого-4. Загалом бойовики випустили 42 міни калібру 120 мм по українським позиціям.

"Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 3 березня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному з блокпостів в Луганській області співробітники Національної гвардії України затримали чоловіка, який підозрюється у співпраці з російсько-окупаційними військами.

Додамо, що протягом минулої доби, 2 березня, пункти пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі перетнули майже 32 тис. осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів.