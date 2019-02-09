У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Протягом поточної доби бойовики тричі відкривали вогонь по українським позиціям

Протягом минулої доби, 8 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі двоє українських військових отримали поранення, один боєць загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, з них - 5 на Луганському напрямку та 4 на Донецькому.

Бойовики застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних калібрів при обстрілі позицій українських військових поблизу хутора Вільний, селища Зайцевого, Авдіївки, Водяного та Павлопілля.

"Вчора вдень внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1988 р.н. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого героя, а також його бойовим побратимам. Вічна пам’ять! Окрім цього, вчора отримали поранення різних ступенів двоє Українських військових. Їх було евакуйовано до військових мобільних госпіталів та надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу", - повідомили в Міноборони.

За даними Міноборони, від початку цієї доби, станом на 12:00, було зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли. Бойовики випустили 6 мін калібру 82 мм в районі населеного пункту Кримське, а також поблизу селища Піски українські військові зафіксували 4 розриви ворожих мін калібру 120 мм. Також у районі населеного пункту Кримське бойовики застосували гранатомети на великокаліберні кулемети.

"Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу активність черговими вогневими засобами, не порушуючи Мінські угоди", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено. За даними розвідки, 8 лютого 6 окупантів знищено, 7 отримали поранення.