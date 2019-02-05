У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового

У районі проведення ООС бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, дважды - с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны Украины полковника Максима Прауты.

По информации Минобороны, на луганском направлении боевики пять раз обстреляли украинские позиции, три из которых с применением запрещенного оружия. Позиции ВСУ неподалеку от Хутора Свободного оккупанты обстреливали дважды. Первый обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов длился почти час с 10:25, второй - в вечернее время и продолжался около 40 минут.

Кроме того, с 23:20 до 23:30 боевики обстреливали позиции ООС в районе Крымского с применением оружия запрещенных калибров. Украинские военные зафиксировали десять разрывов мин калибра 82-мм.

Добавим, что днем оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганского из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На донецком направлении оккупанты трижды обстреляли украинские позиции.

Во второй половине дня 4 февраля оккупанты обстреляли позиции ООС в районе Опытного из стрелкового оружия, минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов. В течение 10 минут с 18:30 оккупанты обстреливали позиции в районе Невельского из стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков за прошедшие сутки, 4 февраля, погиб украинский военнослужащий, еще один ранен, его госпитализировали.

С начала сегодняшнего дня, 5 февраля, по состоянию на 12:00, оккупанты один раз обстреляли украинские позиции в районе Хутора Вильного.

Напомним, в районе проведения ООС 4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, один украинский военный погиб, один ранен.