У Міноборони планують подати законопроект про військової поліції

Міністерство оборони України планує подати законопроект про створення військової поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, згідно із законопроектом, військова поліція буде протидіяти корупції в армії.

"Корупція всіх вже дістала. Час вирішувати це питання. Є всі органи, які необхідні для закриття питання. Ми подаємо закон про військової поліції, сподіваємось, він пройде. Потрібна нова антикорупційна програма - її треба переписувати", - повідомив Загороднюк.

Військова поліція буде спрямована на аналіз технічних умов, тендерів, звітність, а також розслідувати конкретні справи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Загороднюка, впровадження закону про військової поліції є одним з пріоритетних дії для реформування Міноборони.

Також повідомлялося, що в рамках реформування Міноборони планують повністю перебудувати Військово-морські сили. Пріоритетним при перебудові ВМС стане розвиток інфраструктури та особового складу.