ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міноборони перерахувало частину коштів сім'ям загиблих у катастрофі АН-26

Україна, Субота 17 жовтня 2020 13:19
Міноборони перерахувало частину коштів сім'ям загиблих у катастрофі АН-26
Фото: будівля Міноборони України (mil.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Міністерство оборони перевело перші виплати компенсацій сім'ям загиблих військовослужбовців у катастрофі літака АН-26 під Чугуєвом. Родичам виплатять 28 мільйонів гривень на наступному тижні.

Про це повідомляє сайт Міноборони.

Відомство перерахувало понад 28 мільйонів Сухопутним військам Збройних сил України. Наступного тижня гроші відправлять у військкомати, а ті - на рахунки одержувачів допомоги.

Поки компенсацію отримають родичі 19 курсантів Харківського університету повітряних сил. Рішення про виплату допомоги сім'ям решти загиблих буде прийнято після завершення розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляло РБК-Україна, сім'ям жертв катастрофи АН-26 повинні виплатити компенсації в розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії 25 вересня поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство АН-26

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся