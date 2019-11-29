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Міноборони заперечило причетність до "шпигунки", затриманої у Севастополі

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 16:58
Міноборони заперечило причетність до "шпигунки", затриманої у Севастополі
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У відомстві назвали ситуацію черговою провокацією Росії

У Міністерстві оборони України заперечили причетність до затриманої в окупованому Севастополі жінки, яка нібито шпигувала на користь української розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як стверджують в Головному управлінні розвідки, українське оборонне відомство немає "жодного відношення" до так званої "шпигунки", яку в Севастополі затримала російська Федеральна служба безпеки. В ГУР назвали інцидент черговою російською провокацією.

"Ми ніякого відношення до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ФСБ Росії повідомила про затримання у Севастополі росіянки, яка нібито "шпигувала на користь України". Російські силовики заявили, що жінка була "завербована спецслужбами України для збору секретних відомостей військового характеру".

Напередодні російська ФСБ затримала військовослужбовця ЗС РФ, який нібито збирав для української розвідки секретні відомості військового характеру. Російського війскового затримали в Ростовській області, стосовно нього було відкрито кримінальне провадження за порушення ст. 275 КК Росії - державна зрада.

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