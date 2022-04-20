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У Міноборони пояснили, чому окупанти атакують Миколаївську та Харківську області

Фото: у Міноборони пояснили, чому окупанти атакують Харків та Миколаїв (facebook com mod mil rus)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У Міністерстві оборони вважають, що Росія не покидає планів захопити як можна більше українських територій. Тому російська армія атакує Миколаївську та Харківську області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

"Це пояснюється тим, що Росія все ж таки до кінця не відмовляється від наміру захопити якомога більше територій, закріпитися і забезпечити стійкість своєї оборони, аби в подальшому вибити їх звідти було надзвичайно складно", - зазначив речник.

Крім того, Росія вдається до демонстративних дій, аби відвернути увагу українських військових перед ударами.

"В деяких напрямках вони проводять також і демонстраційні дії, маневри, аби відтягнути частину наших військ, відволікти увагу від напрямку основного удару, розпорошити наші сили", - розповів Мотузяник.

Нагадаємо, що Харкові знову активізувалися обстріли. Нещодавно внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

Також окупанти активно атакують Миколаїв. Зокрема, в ніч на 19 квітня місто обстріляли з артилерії.

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