У Міноборони звернулися до українців в окупації з важливим проханням

"Ми продовжуємо говорити з цивільним населенням, яке знаходиться на окупованій території, доносити їм головний меседж - ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо немає можливості евакуюватися з місць, де ведуться активні бойові дії, знайти для себе укриття. І перечекати настільки потужні активні дії в цьому укритті", - заявила вона.

Гуменюк додала, що розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється.

"Коли і що буде, коли потрібно ховатися - кожна людина для себе свідомо може вирішити", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Крім того, українські військові почали бої за Херсон.

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