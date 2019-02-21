Міноборони Індії зацікавилось українськими літаками Ан-132

Перший замсекретаря РНБО провів переговори з замміністра оборони Індії з питань оборонного виробництва

Министерство обороны Индии заинтересовалось украинскими самолетами Ан-132. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны.

Так, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский в рамках международной авиационной выставки АероИндия 2019 обсудил с представителями индийского Минобороны продвижение новейшего украинского самолета Ан-132 на индийский рынок.

"Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между странами, в частности, возможность продвижения новейшего украинского самолета Ан-132 на индийский рынок для замены парка самолетов Ан-32 ВВС Индии. Презентация Ан-132D происходит в Индии впервые, самолет, в частности, осуществляет демонстрационные полеты в рамках выставки", - сообщили в СНБО.

Кроме того, обсуждался вопрос о возможности поставки в Индию запчастей и боеприпасов для военной техники советского образца, совместного участия украинских предприятий в ремонте и модернизации такой бронетехники.

Отмечается, что первый замсекретаря СНБО провел переговоры с заместителем министра обороны Индии по вопросам оборонного производства Аджай Кумаром, во время которых рассмотрели возможность привлечения представителей частного сектора оборонной промышленности Индии к общему украинскому-индийского производства товаров военного и двойного назначения.

Гладковский подчеркнул, что предприятия украинского ОПК готовы активно участвовать в реализации программ Make in India, что, в свою очередь, позволит начать масштабные взаимовыгодные совместные проекты.

Напомним, в ноябре 2017 года государственное предприятие "Антонов" заключило соглашения с партнерами из Саудовской Аравии по поставкам составляющих для реализации финальной части программы Ан-132.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2015 года авиазавод ГП "Антонов" начал производство нового многоцелевого транспортного самолета Ан-132.