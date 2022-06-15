У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні трьох РСЗВ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

Варто зазначити, що Mars II - це реактивна система залпового вогню, розроблена в Німеччині. На озброєнні німецької армії перебуває з 1990-х років. Установка здатна стріляти різними ракетами з дальністю від 10 до понад 70 км.