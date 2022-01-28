Міноборони анонсувало 45 рейсів зі зброєю від США: поки прибуло чотири

"Розпочалось постачання додаткової матеріально-технічної допомоги від США (на суму 200 млн доларів) з орієнтовним обсягом до 45 літако-рейсів", - розповіли виданню в Міноборони.

За даними джерела, зазначена допомога включає засоби оборонного характеру: боєприпаси, засоби контрбатарейної боротьби, протитанкові засоби, стрілецьке озброєння тощо.

"Урядами Балтійських держав (Естонії, Латвії, Литви) та Республіки Польща ухвалені рішення щодо надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році", - зазначають у відомстві.

Там додають, що така ж можливість розглядається керівництвом інших європейських держав, а саме: Албанії, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.

Наразі ж у Міноборони та ЗСУ триває опрацювання потреб та зазначених пропозицій держав-партнерів.

Детальніше про те, яку зброю постачають українській армії західні союзники і з якою метою - в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, перша партія американської оборонної допомоги прибула в Україну.

Після чого, протягом пари днів прибуло ще два борти, а згодом міністр оборони Олексій Резніков анонсував і четвертий.

При цьому глава Міноборони заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про яке раніше доводилося тільки мріяти.