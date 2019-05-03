У Міноборони анонсували модернізацію розвідувального літака Су-24МР

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Літак не проходив серйозну модернізацію з радянських часів

Міністр оборони Степан Полторак анонсував модернізацію розвідувального літака Су-24МР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Так, міністр у ході робочого візиту на Одеський авіаційний завод ДК "Укроборонпром" заявив, що модернізований розвідувальний літак дозволить чітко здійснювати управління Повітряними силами в ході ведення бойових дій та підвищить їх ефективність.

Полторак зазначив, що зараз завод здійснює модернізацію розвідувального літака Су-24МР, який з радянських часів ніколи не проходив серйозну модернізацію.

"Завод провів дуже серйозну роботу щодо розробки технічної документації та сьогодні готовий модернізувати ці літаки. Після завершення модернізації це буде зовсім інша машина - розвідувальна машина, яка дасть можливість чітко здійснювати управління Повітряними силами ЗС України в ході ведення бойових дій, підвищить їхню ефективність і саме головне, що всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішення у ході бою, керівник ведення бойових дій буде отримувати в онлайн-режимі", - пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що унікальний комплекс управління вогнем артилерії "Оболонь-А" буде прийнятий на озброєння Збройних сил України після успішного завершення державних випробувань.

Як писало РБК-Україна раніше, згідно з рейтингом SIPRI, Україна збільшує витрати на армію. У минулому році витрати України на оборону склали 4,8 млрд доларів.

Також раніше глава Міноборони повідомив, що Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, яких раніше не було на озброєнні українських військ.