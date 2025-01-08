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В Минобороны ввели новые стандарты медподготовки военных

Иллюстративное фото: в Минобороны ввели новые стандарты медподготовки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Новые учения будут включать лекции и практические занятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в Минобороны, теперь будет два стандарта подготовки.

Домедицинская помощь - то, чему учат на БЗВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых, и другие навыки, которыми должен владеть каждый военнослужащий.

Расширенная домедицинская помощь базового уровня - углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержку кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.

Формат обучения:

  • лекции с мультимедийным сопровождением;
  • практические занятия в малых группах;
  • симуляции в полевых условиях.

"Сертифицированные инструкторы будут оценивать знания и навыки военнослужащих через теоретические и практические задания. Те, кто продемонстрирует высокие результаты, смогут продолжить обучение по медицинским специальностям", - сказано в сообщении.

Подробно о том, как медики работают в боевых условиях читайте в материале РБК-Украина "Война - хороший учитель. Хочешь жить - учись". Как медики спасают раненых под Авдеевкой".

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Медицинская помощь