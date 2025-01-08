В Минобороны ввели новые стандарты медподготовки военных

Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Новые учения будут включать лекции и практические занятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Как рассказали в Минобороны, теперь будет два стандарта подготовки.
Домедицинская помощь - то, чему учат на БЗВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых, и другие навыки, которыми должен владеть каждый военнослужащий.
Расширенная домедицинская помощь базового уровня - углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержку кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.
Формат обучения:
"Сертифицированные инструкторы будут оценивать знания и навыки военнослужащих через теоретические и практические задания. Те, кто продемонстрирует высокие результаты, смогут продолжить обучение по медицинским специальностям", - сказано в сообщении.
Подробно о том, как медики работают в боевых условиях читайте в материале РБК-Украина "Война - хороший учитель. Хочешь жить - учись". Как медики спасают раненых под Авдеевкой".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.