Минобороны впервые закупит боеприпасы за донаты с UNITED24

Что известно о UNITED24

Напомним, что еще в мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.

Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам по осуществлению оборонных закупок.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и направлена на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет.

Благодаря этой платформе люди со всего мира могут внести свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны. За 28 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 678 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.